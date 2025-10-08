В Калининградском зоопарке рассказали, как «тигра с утра ловили»

«​​Тигра с утра ловили. Резвый на этот раз попался! Так сразу и не догонишь. Видео кажется забавным, но на самом деле за этой картинкой скрываются десятки тренировок. Шутка ли, научить полторы сотни сотрудников действовать слаженно и чётко», — отметили в пресс-службе зоопарка.