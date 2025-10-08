«От самого дорого тарифа до самого дешевого». Три зоны с платными парковками определили в Минске

— По стоимости, если базово, Верхний город будет 7 рублей первый час и 3 рубля последующие, Троицкое предместье и улица Замковая — несколько дешевле. Во второй зоне — час нахождения будет 2 рубля. В третьей зоне будет один рубль в час. Это с 08.00 до 20.00, с 20.00 до 08.00 следующего дня нахождение там будет бесплатным, — обратил внимание генеральный директор.