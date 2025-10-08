«От самого дорого тарифа до самого дешевого». Три зоны с платными парковками определили в Минске

В Минске назвали три зоны с платными парковками с разными тарифами. Подробности озвучил генеральный директор организации «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов, сообщает Sputnik.by.
Представитель организации заметил, что в Минске определили места размещения платных парковок — они поделены на три зоны. Так, первая или красная зона — центр Минска. Туда входит Троицкое предместье, Верхний город, улица Замковая. Андрей Зырянов уточнил, что это самая востребованная и, соответственно, самая дорогая зона.
По его словам, вторая или желтая зона представляет из себя границы первого транспортного кольца. А третья или зеленая зона определена в границах второго транспортного кольца.
— Отличаться они будут тарифами, первая зона — это самый дорогой тариф, зона два — дешевле, зона три будет еще дешевле, — пояснил гендиректор.
Зырянов пояснил, что подобным образом хотят защитить указанные зоны от наплыва транспортных средств. Он заметил: если туда приедут все желающие, то это будет не очень хорошо и для автомобилистов, и для местных жителей.
— По стоимости, если базово, Верхний город будет 7 рублей первый час и 3 рубля последующие, Троицкое предместье и улица Замковая — несколько дешевле. Во второй зоне — час нахождения будет 2 рубля. В третьей зоне будет один рубль в час. Это с 08.00 до 20.00, с 20.00 до 08.00 следующего дня нахождение там будет бесплатным, — обратил внимание генеральный директор.
Андрей Зырянов добавил, что не все улицы в обозначенных зонах имеют статус платных парковок. По его словам, есть возможность припарковаться и бесплатно, однако, вероятно, их будет не так много.
Ранее минский метрополитен сказал, как сократит срок открытия станций третьей линии.
Тем временем власти решили, как убрать пробки на выезд из Минска по Партизанскому проспекту.
Кстати, Минтруда сказало белорусам про возможность заработать до 130 рублей в день.