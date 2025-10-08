Артисты, спортсмены, поэты: определены лауреаты Национальной премии — 2025

Список был утвержден кабмином на заседании в среду. В него вошли:
Раду Рэцой, аккордеонист, магистр искусств, солист Национального камерного оркестра Республики Молдова, лауреат международных конкурсов — за исключительный вклад в развитие музыкального искусства в Республике Молдова и продвижение нашей культуры на международном уровне.
Варвара Бузилэ, доктор филологических наук, заведующая отделом этнографии Национального музея этнографии и естественной истории — в знак признательности за исключительный вклад и неоспоримые заслуги в области охраны и приумножения нематериального культурного наследия.
Марсела Виеру (Беня), поэтесса, автор поэтических сборников — за плодотворную литературную деятельность.
Тимофей Бэтрыну, художник, Магистр искусств, народный артист — за многолетнюю творческую деятельность, художественную подготовку, пропаганду национальной культуры в стране и за рубежом и за неоспоримый вклад в престиж пластического искусства в Республике Молдова.
Игнат Казмалы, основатель Исторического музея в Авдарме, автор справочных работ по истории села Авдарма, научных статей о сталинских репрессиях и голоде 1946−1947 годов в Молдавской ССР — за исключительный вклад в пропаганду исторической памяти и валоризацию культурного наследия Республики Молдова.
Думитру Ерхан, член-корреспондент Академии наук Молдовы, доктор хабилитат биологических наук, профессор, почетный член Академии сельскохозяйственных и лесных наук «Георге Ионеску-Шишешть» Румынии, старший научный сотрудник Института зоологии Государственного университета Молдовы и Штефан Русу, доктор хабилитат биологических наук, доцент, заведующий Лабораторией паразитологии и гельминтологии Института зоологии Государственного университета Молдовы — за цикл научных работ.
Михаил Агафита, народный артист, главный дирижер и художественный руководитель Национального филармонического симфонического оркестра — за вклад в области симфонического дирижирования.
Денис Виеру, мастер спорта международного класса Республики Молдова по дзюдо, спортсмен-профессионал, член национальной сборной — за успешные выступления на мировых турнирах и за бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже 2024 года.
Валериу Думиникэ, главный тренер Национальной олимпийской сборной Республики Молдова по дзюдо, Генеральный секретарь Федерации дзюдо — за выдающиеся спортивные результаты спортсменов Виеру Дениса и Османа Адиля, две бронзовые медали на Олимпийских играх −2024 в Париже.
Ион Антон, прозаик, публицист, поэт, писатель, журналист, директор и главный редактор еженедельника «Florile Dalbe», автор 33 книг — номинирован за плодотворную литературную и публицистическую деятельность для детей и юношества.
На соискание премии 2025 года было подано 26 заявок, которые были рассмотрены членами Национального комитета по присуждению премии. Лауреаты были выбраны тайным голосованием.
Ежегодная Национальная премия состоит из диплома, медали и денежного вознаграждения в размере 100 тысяч леев (около 5 тысяч евро).