Артисты, спортсмены, поэты: определены лауреаты Национальной премии — 2025

Тимофей Бэтрыну, художник, Магистр искусств, народный артист — за многолетнюю творческую деятельность, художественную подготовку, пропаганду национальной культуры в стране и за рубежом и за неоспоримый вклад в престиж пластического искусства в Республике Молдова.