Очистные сооружения могут не успеть достроить в срок под Хабаровском

В селе Бычиха Хабаровского района под угрозой оказались сроки строительства новых очистных сооружений. Проверку на объекте провел заместитель Амурского бассейнового природоохранного прокурора. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Заместитель Амурского бассейнового природоохранного прокурора Артем Спиридонов выехал в село Бычиха, где возводят современные очистные сооружения. Этот объект должен стать частью программы «Чистая вода». Проект финансируется из регионального бюджета.
По контракту строительство должны завершить к декабрю 2025 года. Новые очистные призваны решить старую проблему — сброс неочищенных сточных вод в реку Уссури. После ввода станции в работу вода в реке должна стать чище, а экология района — безопаснее.
Но, как выяснилось во время проверки, темпы строительства вызывают вопросы. Прокурор обратил внимание на возможные задержки и потребовал не допустить срыва сроков.
«По результатам выезда председателю комитета объявлено предостережение», — рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Сейчас подрядчику предстоит ускорить работы, чтобы успеть завершить объект к намеченному сроку и выполнить все условия программы «Чистая вода».