Массовые отключения газа в МКД Волгограда: в ситуацию пришлось вмешаться омбудсмену

Как сообщили в аппарате омбудсмена, только за последний месяц в адрес уполномоченного поступило около десятка жалоб от жителей многоквартирных домов Волгограда по проблемам отключения газоснабжения. При этом периоды существования без голубого топлива длятся довольно продолжительное время.