В Минске сумма штрафа за неоплаченную парковку составит 42 рубля

Сумму штрафа за неоплату парковки назвали в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске сумма штрафа за неоплаченную парковку составит 42 рубля. Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный директор организации «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов, пишет Sputnik.by.

Андрей Зырянов заметил: планируется, что время бесплатного нахождения автомобиля на платной парковке составит 15 минут. Он уточнил, что такое время будет и на открытой, и на закрытой платных парковках.

— Определены места размещения платных парковок и размер платы за парковку, а также размер платы в случае невнесения платы за парковку, в соответствии с решением он предлагается, как одна базовая величина (в октябре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля. — Ред.), — акцентировал внимание генеральный директор.

Кстати, три зоны с платными парковками определили в Минске: «От самого дорого тарифа до самого дешевого».

Тем временем Минтранс сказал, где белорусам запрещено пользоваться телефонами и наушниками.

А еще «Минсктранс» сказал, в каком транспорте можно оплатить проезд банковской картой.