Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Новосибирске 11 октября

В Новосибирске 11 октября с 10:00 до 16:00 на площади имени Карла Маркса, 1 состоится общегородская специализированная сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
В мероприятии примут участие более 150 производителей из Новосибирска и районов области. Горожане смогут приобрести широкий ассортимент свежей сельскохозяйственной продукции — мясо, рыбу, овощи, фрукты, молочные изделия, мед, крупы и кондитерские товары.
