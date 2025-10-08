Ричмонд
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Новосибирске 11 октября

Горожане смогут приобрести широкий ассортимент свежей сельскохозяйственной продукции.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске 11 октября с 10:00 до 16:00 на площади имени Карла Маркса, 1 состоится общегородская специализированная сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В мероприятии примут участие более 150 производителей из Новосибирска и районов области. Горожане смогут приобрести широкий ассортимент свежей сельскохозяйственной продукции — мясо, рыбу, овощи, фрукты, молочные изделия, мед, крупы и кондитерские товары.

Ранее «КП-Новосибирск» сообщала, что жителей и гостей города приглашают на дегустации мясных и кондитерских изделий на ярмарку.