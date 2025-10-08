Ричмонд
Главу СКР Бастрыкина возмутил шлагбаум в дачном товариществе под Новосибирском

Новосибирские следователи уже начали проверку для установления всех обстоятельств.

Источник: Сиб.фм

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе проверки инцидента, который произошел в СНТ под Новосибирском. Информация об этом появилась в телеграм-канале ведомства.

В одном из дачных сообществ установлен шлагбаум, который мешает проезду специализированных служб. На этот инцидент обратили внимание в центральном аппарате СКР и запросили доклад. В эфире федерального телеканала сообщалось, что из-за задержки автомобиля пожарной службы сгорел жилой дом.

Новосибирские следователи уже начали проверку для установления всех обстоятельств.

Ранее «Сиб.фм» писал, что Бастрыкин возмутился этнобандой, которая склоняет новосибирских школьников к кражам.