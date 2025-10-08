Главу СКР Бастрыкина возмутил шлагбаум в дачном товариществе под Новосибирском

В одном из дачных сообществ установлен шлагбаум, который мешает проезду специализированных служб. На этот инцидент обратили внимание в центральном аппарате СКР и запросили доклад. В эфире федерального телеканала сообщалось, что из-за задержки автомобиля пожарной службы сгорел жилой дом.