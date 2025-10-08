Депутаты обсудили готовность городских служб к зимнему сезону

Город к отопительному сезону готов.
С докладом о готовности отопительных сетей города к зиме выступил генеральный директор «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев. Докладчик отметил, что все 405 замечаний, выявленные комиссией, которая оценивала готовность компаний СГК и НТСК к новому отопительному периоду, устранены, соответствующий отчёт Ростехнадзора предприятия получили. «Поэтому мы на сегодняшний день готовы к прохождению отопительного сезона», — констатировал «СГК-Новосибирск».
Он перечислил также, какие работы были сделаны за летний сезон, чтобы зима в квартирах новосибирцев прошла штатно.
— По итогам испытаний было выявлено 3584 дефекта. Заменено около 50 км тепловых сетей. Всеми видами ремонта и реконструкции, техническим перевооружением у нас затронуто более 58 км тепловых сетей. 42 участка тепловых сетей подлежат полной замене. Отмечу, что строительно-монтажные работы по перевооружению никак не влияют на подачу отопления, поэтому тепло в домах появилось по графику. На сегодняшний день каких-либо ограничений для теплоснабжения потребителей города не видим.
Дмитрий Перязев также сообщил, что выполнено благоустройство 2200 объектов на площади 400 тыс. кв. м. А во избежание коммунального коллапса зимы 23−24 года запущена программа «Надёжный левый берег», предусматривающая разделение зон теплоснабжения ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Это разделение будет выполнено на следующей неделе, после регулировки. Реконструкция насосных станций, которую также провели летом, должна повысить качество теплоснабжения микрорайонов: Затулинского, Северо-Чемского и Расточки в Кировском районе.
Члены комиссии и приглашённые доклад выслушали, но вопросы остались. Депутаты Левого берега интересовались, почему в отдельных домах на их округах отопление появилось только на этой неделе, почему часть улиц до сих пор закрыты для проезда полностью и когда теплотрассы, наконец, будут засыпаны и благоустроены. Дмитрий Перязев посетовал на испортившуюся погоду, мешающую завершению работ, и пообещал, что к 20 октября масштабное разрытое закопают и сделают черновое благоустройство.
Депутаты решили, что необходимо держать вопросы теплоснабжения города на постоянном контроле, активно взаимодействовать по всем проблемным вопросам с администрациями районов.
Для уборки снега есть техника и кадры.
Второй вопрос, который также накануне зимы волнует всех, — уборка улиц. По этому вопросу выступил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов.
Он доложил собравшимся, что городской парк специализированной дорожной техники сегодня составляет 499 единиц. Работы по переоборудованию 314 единиц техники для работы зимой идут в штатном режиме и к 15 октября будут завершены. «Численность механико-водительского состава в дорожных учреждениях составляет 395 человек. 93% от имеющейся потребности. Дорожных рабочих 426, это 97% от имеющейся потребности. Укомплектованность персоналом находится в нормативных значениях», — уточнил чиновник.
Далее он сообщил, что город в этом году откажется от использования бионорда в пользу соли и чистых реагентов. Для складирования снега готовы 19 площадок и снегоплавильная станция на Широкой.
На вопросы депутатов о реагентах докладчик ответил, что неизрасходованный бионорд будут использовать, пока он есть, и там, где необходимо, а соли будут применяться для удаления снежно-ледяных отложений, а не повсеместно.
Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству (депутатское объединение «Единая Россия») Александр Тарасов прокомментировал решение комиссии.
— Сегодня рассматривали девять вопросов, они все важные, но наиболее актуальный сейчас — это готовность города к отопительному сезону. Генеральный директор СГК нам доложил, что благодаря ведомственной программе в этом году аварий стало на 6% меньше. Основные вопросы депутатов были связаны с левым берегом. Решено разделить контуры ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Мы с коллегами договорились, что соберём расширенные рабочие группы с привлечением специалистов и администраций города и внимательнее разберём возникшие в этом году проблемы, чтобы к 2026 году подойти более спланированно и сделать всё качественно и в срок, в том числе и благоустройство. Что касается уборки дорог, то техники стало больше, дефицита кадров нет. Также соберёмся депутатами вместе с департаментом, с районами, администрациями более предметно рассмотрим вопрос оперативной уборки снега, его вывоза и складирования.