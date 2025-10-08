Ричмонд
Судья Ольга Суденко скончалась в Волгоградской области

Она работала в городе-спутнике Волжском.

В Волгоградской области скоропостижно скончалась судья Волжского городского суда Ольга Суденко. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Ольга Викторовна умерла 7 октября в возрасте 56 лет. В судебной системе она проработала 37 лет. Родилась она 30 августа 1969 года в Волгограде. В 1993 году окончила Саратовский юридический институт по специальности «Правоведение».

Свою карьеру начала в январе 1988 года в Волжском городском суде в должности секретаря судебного заседания. Со временем она продвигалась по службе и занимала должность помощника председателя суда.

В 2000 году Ольгу Суденко назначили судьей этого же суда, где она работала до последних дней.