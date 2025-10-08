В Омске должникам массово отключают холодную воду

Как в среду, 8 октября 2025 года, сообщили в пресс-службе омского водоканала, в городе продолжается плановая работа по сокращению дебиторской задолженности за услуги холодного водоснабжения и водоотведения.
Заявляется, что долги омичей перед водоканалом приблизились к 1 млрд рублей. По сравнению с началом года задолженность возросла на 58 млн рублей.
Ресурсники отмечают, что они вынуждены прибегать к непопулярным мерам и ограничивать подачу воды. Сообщается, что данная мера не распространяется на многоквартирные дома и используется только в отношении частных домовладений, где жители не платили за воду месяцами и даже годами.
Дебиторская задолженность жителей города неуклонно растет. В числе мер, которые предприятие регулярно проводит в отношении должников — автодозвон абонентов, подача исков в суд, рассылка уведомлений о задолженности по электронной почте. Информация о задолженности направляется адресными заказными письмами или вручается лично в руки потребителям контролерами при обходах. В случаях, когда исчерпан весь перечень предупредительных мер и уговоров, а абонент продолжает нас игнорировать — компания вправе ограничить услугу водоснабжения.
По данным омского водоканала, в этом году горожанам сформировано и доставлено уведомлений о задолженности заказными письмами или лично в руки более 1100 штук на сумму 11,4 млн рублей. От 10 до 20% горожан при получении уведомления сразу производят оплату, еще примерно 50% — погашают задолженность частично.
В водоканале отмечают, что на практике в случае отключения ресурса большинство абонентов находят возможность погасить задолженность. Потребители, отключенные в ходе рейда, оплатили задолженность сразу же после ограничения холодной воды.