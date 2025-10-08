В Омске должникам массово отключают холодную воду

Дебиторская задолженность жителей города неуклонно растет. В числе мер, которые предприятие регулярно проводит в отношении должников — автодозвон абонентов, подача исков в суд, рассылка уведомлений о задолженности по электронной почте. Информация о задолженности направляется адресными заказными письмами или вручается лично в руки потребителям контролерами при обходах. В случаях, когда исчерпан весь перечень предупредительных мер и уговоров, а абонент продолжает нас игнорировать — компания вправе ограничить услугу водоснабжения.