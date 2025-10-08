В Ростовской области преобладают вирусы ОРВИ: парагрипп, аденовирус, риновирус

По данным ведомства, на 40-й неделе 2025 года уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе не превышает пороговых значений. Продолжается прививочная кампания: вакцинацию против гриппа уже прошли более 778 тысяч жителей, в том числе 213 тысяч детей и 540 тысяч взрослых.