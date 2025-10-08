В Ростовской области преобладают вирусы ОРВИ: парагрипп, аденовирус, риновирус

В структуре циркулирующих в Ростовской области вирусов сейчас преобладают респираторные инфекции не гриппозной этиологии — парагрипп, аденовирусы, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Об этом во вторник, 7 октября, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, на 40-й неделе 2025 года уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе не превышает пороговых значений. Продолжается прививочная кампания: вакцинацию против гриппа уже прошли более 778 тысяч жителей, в том числе 213 тысяч детей и 540 тысяч взрослых.
Специалисты напоминают, что прививка особенно важна для детей от 6 месяцев, людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин, а также работников медицины, образования, сферы обслуживания и транспорта. Вакцинация безопасна во 2−3 триместре беременности и помогает защитить как мать, так и будущего ребенка.
Роспотребнадзор рекомендует пройти прививку за 2−3 недели до начала эпидемического подъема — в этом сезоне пока не зафиксировано неблагоприятных реакций у привитых.