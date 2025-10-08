Челябинцы обвиняют мэрию в бессилии из-за отсутствия отопления

Читатели ЕАН рассказали, что холодно в домах № 24 и № 26, а также в доме № 54 по Каслинской, который стоит рядом с другими двумя зданиями. Этими домами управляет компания «Мой дом — Урал». Но на ее добросовестность жители давно перестали рассчитывать.
«Мы звонили в УК уже много раз. Все время слышим одно и то же: идут пуско-наладочные работы. На вопрос, когда у нас будет тепло, никто не отвечает. В СМИ увидели информацию, что об отсутствии отопления можно сообщать прямо в приемную заместителя мэра по городскому хозяйству. Вчера я туда позвонила, у меня приняли заявку. Потом мне перезвонили из мэрии и сказали, что связали с УК и она пообещала включить отопление до конца дня вторника, 7 октября. На дворе 8-е, отопления нет. Когда узнали, что можно звонить прямо заместителю главы, подумали, что наконец-то нас услышат. Но получается, что либо управляющая компания обманула чиновников со сроками, либо кто-то обманул нас. Еще в этой ситуации напрашивается вывод о том, что мэрия бессильна что-либо сделать. А возможно, нам просто пускают пыль в глаза, говоря о приоритетности вопросов подачи отопления. Мы будем думать именно так, пока спим по ночам под теплым одеялом и в одежде, а днем спасаемся от холода с помощью электрических обогревателей», — рассказали ЕАН жильцы дома № 26.
По словам собственницы одной из квартир Галины К., когда, несмотря на обещания, отопление так и не дали к 8 октября, она снова позвонила в приемную вице-мэра по городскому хозяйству.
«Я позвонила сообщить, что тепла у меня так и нет. На том конце провода меня оборвали на полуслове, сказав, что заявка принята, а никаких комментариев они не дают, и бросили трубку», — поделилась челябинка.
Жильцы также пытаются дозвониться до диспетчеров ЖКХ города и Калининского района. Номера постоянно заняты — видимо, что отопления нет у многих. Галине удалось связаться с районным диспетчером впервые с понедельника только в среду — 8 октября.
«Диспетчер, разговаривая со мной, сделала вид, что удивлена наличием такой проблемы в нашем доме. Даже переспросила, все ли батареи холодные или только некоторые. Странные дела — люди им названивают уже неделю, а они делают вид, что впервые слышат», — возмущена женщина.
Чиновники администрации в начале этой недели заявили, что в городе на утро понедельника без отопления оставались 28 многоэтажек и почти 300 индивидуальных жилых домов.
В процессе подготовки статьи читатели сообщили ЕАН, что отопления нет и в доме № 15 по улице Калинина, как минимум в двух — на Энергетиков.
В соцсетях сообщают об отсутствии тепла в жилых зданиях на Дегтярева, Мира, Копейском Шоссе, Пети Калмыкова, Кирова, Монакова. Учитывая, что на многих улицах холодно не в одном, а в нескольких домах, цифра 28 (без отопления) вызывает большие сомнения. ЕАН не знает, насколько полезными являются номера телефонов, раз проблемы челябинцев, звонивших по ним, не решаются.
Но на всякий случай напомним, как связаться с коммунальщиками и властями в случае отсутствия отопления:
- городская диспетчерская служба — 263−21−21;
- ЕДДС — 112;
- приемная заместителя мэра по городскому хозяйству — 266−18−70.
И, конечно, жителям советуют обращаться в свои управляющие компании.