Челябинцы обвиняют мэрию в бессилии из-за отсутствия отопления

«Мы звонили в УК уже много раз. Все время слышим одно и то же: идут пуско-наладочные работы. На вопрос, когда у нас будет тепло, никто не отвечает. В СМИ увидели информацию, что об отсутствии отопления можно сообщать прямо в приемную заместителя мэра по городскому хозяйству. Вчера я туда позвонила, у меня приняли заявку. Потом мне перезвонили из мэрии и сказали, что связали с УК и она пообещала включить отопление до конца дня вторника, 7 октября. На дворе 8-е, отопления нет. Когда узнали, что можно звонить прямо заместителю главы, подумали, что наконец-то нас услышат. Но получается, что либо управляющая компания обманула чиновников со сроками, либо кто-то обманул нас. Еще в этой ситуации напрашивается вывод о том, что мэрия бессильна что-либо сделать. А возможно, нам просто пускают пыль в глаза, говоря о приоритетности вопросов подачи отопления. Мы будем думать именно так, пока спим по ночам под теплым одеялом и в одежде, а днем спасаемся от холода с помощью электрических обогревателей», — рассказали ЕАН жильцы дома № 26.