Участники экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии» посетили 42 города в 5 странах

Ключевая особенность еще и в том, что любое событие по ходу нашей экспедиции получало статус международного — ведь с нами были блогеры из всех-стран участниц, а также из Европы, Южной и Северной Америки. Вы представляете, какое впечатление на всю жизнь остается у жителей отдаленного села в горной местности после участия в мероприятиях международного каравана из 24 машин с камерами, оборудованием, музыкой, улыбками? Люди выстраивались вдоль дорог, от души приветствуя и провожая наш караван дружбы.