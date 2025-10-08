В Хабаровске готовят городские клумбы к зиме

«Очистка вертикальных композиций практически завершена. По всему городу в этом году выставили около трех тысяч вазонов, часть из них вывозится на зимнее хранение на склады предприятия», — рассказал начальник участка МБУ «Горзеленстрой» Сергей Шилов.