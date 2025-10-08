В Хабаровске готовят городские клумбы к зиме

В Хабаровске специалисты «Горзеленстроя» начали подготовку цветников к зиме. Рабочие убирают однолетние растения и вывозят вазоны на хранение, многолетние растения обрезают и укрывают. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Хабаровске завершена уборка вертикальных цветочных композиций. Ежедневно на нескольких объектах работают три-четыре бригады, которые снимают растения и вывозят их на хранение.
«Очистка вертикальных композиций практически завершена. По всему городу в этом году выставили около трех тысяч вазонов, часть из них вывозится на зимнее хранение на склады предприятия», — рассказал начальник участка МБУ «Горзеленстрой» Сергей Шилов.
Однолетние растения на клумбах полностью убирают, ботву отвозят в компостные ямы для удобрения. Многолетние растения, такие как розы, обрезают и накрывают щепой или лутрасилом для защиты от мороза.
После завершения работ в центре специалисты займутся цветниками в других районах. Подготовку городских клумб планируют закончить до наступления устойчивых заморозков. Объем работы увеличился, поскольку количество высаженных в Хабаровске цветов выросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом.