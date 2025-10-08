Уфимские ученые и медики с помощью восстановили лицо бойца СВО с помощью инновационных технологий

В Уфе прошла уникальная операция по восстановлению лицевых структур участнику специальной военной операции, получившему боевое ранение. Как рассказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, медикам удалось восстановить стенки глазницы и часть лица бойца.
Операцию провели челюстно-лицевые хирурги клинической больницы № 21 при поддержке ученых лаборатории аддитивных технологий БГМУ Межвузовского кампуса Уфы. Специалисты создали точную 3D-модель черепа пациента, что позволило изготовить индивидуальный имплант, идеально повторяющий форму поврежденной области.
Глава кабмина подчеркнул, что этот случай наглядно демонстрирует практическую значимость развития Межвузовского студенческого кампуса Уфы. Подобную операцию с применением инновационных технологий уже успешно провели трем пациентам.
Среди других значимых проектов лаборатории Назаров выделил производство индивидуальных стент-графтов и разработку артикулирующего спейсера тазобедренного сустава, благодаря которому выполнено уже более 70 ревизионных операций на тазобедренных и коленных суставах.
Руководитель республиканского правительства Башкирии заявил, что такие проекты должны стать нормой в республике, и пообещал дальнейшую поддержку инновационных разработок на стыке науки и практической медицины.
