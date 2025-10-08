Арзамасских водителей начнут штрафовать за парковку на газонах

В Арзамасе начнут фиксировать нарушения жителей в сфере благоустройства, в том числе парковку на газонах. Сейчас в городе внедряют соответствующие мобильные и стационарные комплексы фиксации и проводят их тестирование, рассказал мэр Александр Щелоков.
Со слов Щелокова, он ежедневно получает обращения от арзамасцев по таким нарушениям. Большая часть из них — это парковка на озелененных территориях. Теперь таких нарушителей будут привлекать в ответственности в упрощенном порядке, а штрафы будут приходить в личный кабинет на Госуслугах или по почте.
Также наказывать будут водителей самосвалов и большегрузов, которые возят сыпучие грузы без покрытия. Из-за этого часто на дорогах можно видеть рассыпанные щебенка, гравий и песок. Одна такая камера уже работает на въезде в Арзамас и за одну неделю «принесла» 12 штрафов по две тысячи рублей.
При этом работа на этом не остановится. В городе также намерены фиксировать на убранные вовремя сосульки с крыши домов и парковку в запрещенных местах. Запустить такую систему планируют в начале 2026 года.
