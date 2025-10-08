Арзамасских водителей начнут штрафовать за парковку на газонах

Со слов Щелокова, он ежедневно получает обращения от арзамасцев по таким нарушениям. Большая часть из них — это парковка на озелененных территориях. Теперь таких нарушителей будут привлекать в ответственности в упрощенном порядке, а штрафы будут приходить в личный кабинет на Госуслугах или по почте.