Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набиуллина заявила об уходе «банковского рабства» в России в прошлое

Набиуллина заявила, что банковское рабство в России почти ушло в прошлое.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. «Банковское рабство» в России почти ушло в прошлое, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках инновационного финансового форума Банка России Finopolis.

«Технологии ведут к росту конкуренции. Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше. И то “банковское рабство”, о котором мы так горячо спорили еще несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое», — рассказала она.

Глава ЦБ также отметила, что все больше россиян предпочитают цифровую оплату услуг и покупок.

В среду в Сириусе стартовал форум инновационных финансовых технологий Finopolis — крупнейший российский форум Банка России, созданный для обсуждения и анализа тенденций, возможностей развития и применения современных цифровых финансовых технологий.

На пленарной дискуссии «Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка (ЦИФРа): в поисках баланса» модератором выступила Набиуллина.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше