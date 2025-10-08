Набиуллина заявила об уходе «банковского рабства» в России в прошлое

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. «Банковское рабство» в России почти ушло в прошлое, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках инновационного финансового форума Банка России Finopolis.
«Технологии ведут к росту конкуренции. Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше. И то “банковское рабство”, о котором мы так горячо спорили еще несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое», — рассказала она.
Глава ЦБ также отметила, что все больше россиян предпочитают цифровую оплату услуг и покупок.
В среду в Сириусе стартовал форум инновационных финансовых технологий Finopolis — крупнейший российский форум Банка России, созданный для обсуждения и анализа тенденций, возможностей развития и применения современных цифровых финансовых технологий.
На пленарной дискуссии «Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка (ЦИФРа): в поисках баланса» модератором выступила Набиуллина.