В Новосибирске разработали ловушку для вредителей с креплением на БПЛА

Метод основан на применении ультрафиолетовых светодиодов, которые привлекают вредителей своим светом. Для этого используются пластиковые полусферы, окрашенные в цвета, привлекательные для вредителей. Также чтобы приманить насекомых ученые используют специальные вещества — аттраканты, которые вызывают влечение к запаху. Авторы разработки отмечают, что ловушка может быть прикреплена к беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) с возможностью поднятия грузов массой 200−300 гр и выше, благодаря встроенным в корпус магнитам. «После 3−4 дней дрон вылетает за ловушкой, чтобы передать на анализ. Это значительно упрощает процесс эксплуатации ловушек и делает процесс более удобным и быстрым», — подчеркивают разработчики.