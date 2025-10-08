Ричмонд
Уже в следующем месяце из Уфы во Вьетнам начнут летать пассажирские самолеты

7 ноября из Уфы запустят прямые авиарейсы во Вьетнам.

Источник: Комсомольская правда

Со следующего месяца, 7 ноября, из международного аэропорта Уфы возобновят прямые чартерные рейсы во Вьетнам. Авиакомпания AZUR air будет выполнять полеты по маршруту Нячанг (Камрань) — Уфа — Нячанг (Камрань).

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, рейсы будут выполняться с периодичностью один раз в 12 дней. Для перевозок будет использоваться самолет Boeing 767−300, вмещающий до 336 пассажиров.

