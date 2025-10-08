Ричмонд
В Совфеде предложили запретить распространение дипфейков

Сенатор Карякин предложил запретить распространение дипфейков без согласия людей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Сенатор Сергей Карякин сообщил, что разработал законопроект, предполагающий запрет на создание и распространение дипфейков с имитацией голоса и образа граждан без их согласия.

«Зачастую злоумышленники используют их (дипфейки — ред.) в противоправных целях, таких как: телефонное мошенничество, дезинформация населения, создание ложной повестки от имени органов власти и так далее… Ответственности, санкций и регулирования в российском законодательстве в настоящее время нет. В этой связи предлагаю внести изменения в отдельные законодательные акты РФ в части установления запрета на создание и распространение синтетических аудиовизуальных материалов, имитирующих образ и голос гражданина без его согласия», — сказал Карякин в ходе пленарного заседания Совфеда.

Сенатор также уточнил, что им «предварительно подготовлен законопроект по данной проблематике».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала эту идею правильной, отметив, что необходимо предупредить эту угрозу сейчас, а не бороться с ней после того, когда станет сложно.

«Давайте коллеге (главе комиссии Совфеда по информполитике Алексею — ред.) Пушкову поручим, нашей комиссии по СМИ с участием комитета по законодательству внимательно рассмотреть Ваши предложения, Сергей Александрович», — добавила Матвиенко.

В аппарате сенатора РИА Новости уточнили, что данным законопроектом предлагается официально определить понятие «дипфейк» в российском законодательстве, а также установить запрет на их создание и распространение без согласия гражданина. Кроме того, добавили там, инициативой предлагается ввести административную и уголовную ответственность в зависимости от последствий.

«После обсуждения с Пушковым сразу же мы направим (в кабмин и Госдуму — ред.). По срокам, я думаю, что в ближайшее время это произойдёт», — сказали в аппарате.

