Суд Новосибирской области вернул государству 15,9 га земли Бердского залива

Арбитражный суд Новосибирской области истребовал в пользу Российской Федерации земельный участок Бердского залива площадью 15,9 гектара стоимостью более 18 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Проверка прокуратуры показала, что в 2016 году Росимущество продало участок юридическому лицу, опираясь на копии документов о праве собственности на объекты, якобы находившиеся на территории.
Однако вступивший в законную силу приговор Бердского городского суда подтвердил, что на момент продажи каких-либо объектов на участке не было. Этот факт стал основанием для возвращения земли государству.