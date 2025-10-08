В ГД внесли проект о штрафах за пропаганду нелегальных организаторов казино

Предлагаемые максимальные размеры административного штрафа: для граждан — до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — до 1,5 миллионов рублей, для юридических лиц — до 7 миллионов рублей. Также в качестве возможного административного наказания за распространение информации о нелегальных организаторах азартных игр, азартных играх и лотереях предлагается ввести административное приостановление деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц.