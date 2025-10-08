Более 20 тысяч рабочих мест для участников СВО создадут в Петербурге

В Законодательном собрании Петербурга рассмотрели законопроект о трудоустройстве участников специальной военной операции.
— Военнослужащих и гражданский персонал включат в перечень граждан, нуждающихся в социальной защите. Это касается как непосредственно военных, так и медиков, логистов, связистов и других специалистов, работавших в зоне проведения СВО, — следует из документов.
Согласно законопроекту, предприятия с численностью сотрудников более 100 человек будут обязаны выделить не менее двух рабочих мест для трудоустройства этой категории граждан. Как отметил депутат Константин Чебыкин, возвращение из зоны конфликтов требует серьезной адаптации, и многие участники СВО являются высококвалифицированными специалистами, нуждающимися в дополнительных гарантиях трудоустройства.
По предварительным оценкам, в Петербурге для участников СВО потребуется создать более 20 тысяч рабочих мест. На данный момент в городском хозяйстве уже зарезервировано 6 тысяч вакансий. От обязанности резервировать рабочие места освобождаются только общества инвалидов, органы власти, профсоюзы и муниципальные образования.