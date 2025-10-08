Более 20 тысяч рабочих мест для участников СВО создадут в Петербурге

Согласно законопроекту, предприятия с численностью сотрудников более 100 человек будут обязаны выделить не менее двух рабочих мест для трудоустройства этой категории граждан. Как отметил депутат Константин Чебыкин, возвращение из зоны конфликтов требует серьезной адаптации, и многие участники СВО являются высококвалифицированными специалистами, нуждающимися в дополнительных гарантиях трудоустройства.