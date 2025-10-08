Ричмонд
В Екатеринбурге появятся новые знаки «Остановка запрещена»

На трех улицах Екатеринбурга установят знаки с предупреждением об эвакуации.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на трех оживленных улицах появятся новые запрещающие знаки. До конца года на участках улиц Вайнера, Алданской и Завокзальной установят знаки «Остановка запрещена» с дополнительными табличками «Работает эвакуатор». Об этом сообщили в мэрии.

Конкретные адреса для новых ограничений уже определены. На Вайнера знаки разместят между улицей Антона Валека и проспектом Ленина. На Алданской ограничение коснется всей протяженности улицы, а на Завокзальной — участка от дома № 5 до Армавирской.

— Это позволит сделать дорожное движение на участках более безопасным, а также поможет проведению работ по уборке территорий, — уточнили в мэрии.

Городской департамент транспорта заранее информирует водителей о предстоящих изменениях и призывает соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать эвакуации автомобилей.