В Екатеринбурге появятся новые знаки «Остановка запрещена»

В Екатеринбурге на трех оживленных улицах появятся новые запрещающие знаки. До конца года на участках улиц Вайнера, Алданской и Завокзальной установят знаки «Остановка запрещена» с дополнительными табличками «Работает эвакуатор». Об этом сообщили в мэрии.