От идеи к открытию: стартовал конкурс «Наука. Территория героев»

«Наука. Территория героев» — это онлайн-игра, где важна не только эрудированность, но и логическое мышление. В конкурсе каждый увлеченный наукой найдет направление себе по душе. Попробовать свои силы могут школьники и студенты от 10 до 25 лет. Их не пытаются запутать сложными формулировками. Наоборот: каждую неделю на платформе появляются задания с понятными материалами для подготовки. Есть время спокойно разобраться в теме и продемонстрировать свои способности.