От идеи к открытию: стартовал конкурс «Наука. Территория героев»

Управлять подводным роботом, создать собственный водородный генератор или провести эксперимент в современной лаборатории. Это не фантастика, а реальный опыт победителей всероссийского конкурса «Наука. Территория героев». 6 октября стартовал его шестой сезон, который вновь предоставил школьникам и студентам шанс заявить о себе. Мероприятие проводится при поддержке национальных проектов России и входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий.
Четыре пути в науку: выбери свой.
«Наука. Территория героев» — это онлайн-игра, где важна не только эрудированность, но и логическое мышление. В конкурсе каждый увлеченный наукой найдет направление себе по душе. Попробовать свои силы могут школьники и студенты от 10 до 25 лет. Их не пытаются запутать сложными формулировками. Наоборот: каждую неделю на платформе появляются задания с понятными материалами для подготовки. Есть время спокойно разобраться в теме и продемонстрировать свои способности.
Конкурс разделен на четыре направления:
• «Энергия и числа». Мир физики и математики для тех, кто любит логические вызовы. Участники будут решать задачи, исследовать законы и модели, по которым существует Вселенная.
• «Биохимия открытий». Путь в удивительный мир живой природы и химических процессов. Конкурсанты будут ставить эксперименты, изучать строение организмов и реакции, которые происходят вокруг нас каждый день.
• «Наука в жизни». Трек для самых любознательных, кому интересно все — от загадок космоса до тайн нашей планеты. Участники смогут исследовать астрономию, географию и решать задачи на стыке разных наук.
• «Научный креатон». Новинка сезона, где наука встречается с творчеством. Это пространство для создания комиксов, иллюстраций, дизайна мерча и персонажей — талисманов конкурса. Идеально подойдет тем, кто хочет показать научные идеи в необычном формате.
Задания выполняются индивидуально, на платформе есть необходимые материалы для подготовки. Все направления курируют ведущие вузы страны, поэтому задания максимально близки к реальным исследованиям. Остается лишь выбрать то, что действительно интересно.
Но, пожалуй, лучше всего о конкурсе расскажут те, кто уже прошел этот путь и одержал победу. Эти ребята не только решили сложные задачи, но и получили уникальный шанс познакомиться с настоящей наукой.
Как школьник из Клина покорял Дальний Восток.
Когда Александр Валов из подмосковного Клина регистрировался на «Территорию героев», он и представить не мог, что всего через несколько месяцев будет изучать подводных роботов на острове Русский. Его победа в пятом сезоне открыла дорогу к недельной стажировке в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) — одном из крупнейших научных центров страны.
Программа была полноценным погружением в исследовательскую работу. Александр занимался математическим моделированием, изучал разработки в сфере подводной робототехники и даже освоил азы пилотирования на виртуальном симуляторе.
«Больше всего меня поразили масштаб университета и возможность работать на современном оборудовании, — делится с нами Александр. — Все опыты мы проводили под руководством ученых, которые подробно все объясняли. Особенно впечатлила работа над реальными задачами государственной важности — например, создание системы охраны территории с помощью подводных роботов».
Тем, кто не может решиться на участие в конкурсе, Александр советует смело пробовать свои силы, ведь участники ничего не теряют, а получают ценный опыт. Он рекомендует самостоятельно изучать материалы и обращать внимание на партнеров конкурса: многие задания связаны с их научными разработками и проектами.
Сейчас Александру 16 лет. Стажировка в ДВФУ помогла ему определиться: будущая профессия будет связана с авиацией. Чтобы получить еще больше знаний и опыта, школьник планирует снова участвовать в проекте «Наука. Территория героев».
От воздушного шарика до квантовых технологий.
История 17-летнего Тимофея Ковалева из Пскова показывает: конкурсная задача может стать началом научного проекта. Школьнику попалась задача, которая вдохновила его на создание водородного генератора из подручных материалов.
«В полуфинале надо было решить один из кейсов, предложенных организаторами. И я выбрал задачку, которая начиналась словами “Всем известно, что летающие воздушные шарики наполняют гелием”. Мне сразу вспомнился самый большой дирижабль Гинденбург, и сама собой родилась идея наполнить шарик водородом», — рассказывает нашему корреспонденту Тимофей.
Его установка получила признание на международной конференции в Гродно и Всероссийском флешмобе «Химичим дома вместе». Но главное — этот проект помог Тимофею поверить в свои силы и определиться с будущим.
Победа в конкурсе открыла для него двери передовых лабораторий. На стажировке в Евразийском научно-образовательном центре Тимофей освоил работу с осциллографом — специальным прибором для анализа электрических сигналов. В инженерной школе «Моторы будущего» он познакомился с разработкой первого российского электросамолета. Особенно вдохновила Тимофея встреча с профессором Русланом Валиевым — одним из лучших ученых мира по версии Стэнфордского университета.
«Секрет успеха простой: я все стараюсь делать по максимуму, — делится Тимофей. — Выбирая кейс, нужно ориентироваться на то, чтобы тема была действительно интересна. Чтобы хотелось в ней разбираться, искать решения, проверять гипотезы — не ради победы, а потому что хочется решить задачу».
Одиннадцатиклассник готовится к поступлению в технический вуз и мечтает работать в области квантовых технологий. Уже сейчас его работа над генератором показывает, как школьный проект может выйти за рамки конкурса и получить практическое применение в образовании и науке.
Находить ответы за пределами учебников.
Для Елизаветы Гарифуллиной из Уфы победа в конкурсе «Наука. Территория героев» тоже стала поворотным моментом в профессиональном становлении. На стажировке в Нижегородском научно-образовательном центре девушка изучала современные направления медицины — от биомеханики до передовых исследований старения.
В лаборатории Института травматологии Елизавета увидела, как анализируют работу человеческого скелета. В Институте биологии старения узнала о современных методах оценки биологического возраста. А в центре реабилитации исследовала, как инновационные методики сочетаются с психологической поддержкой пациентов.
«Самое ценное — это новый способ мыслить, который я для себя открыла, — делится с нами Елизавета. — Я всегда была отличницей, которая старалась давать правильные ответы. А на конкурсе я столкнулась с задачами, где этих правильных ответов просто не существовало в учебнике. Пришлось учиться допускать ошибки, импровизировать, придумывать идеи и собирать решение как пазл».
Елизавете 23 года, она учится в Башкирском государственном медицинском университете по специальности «педиатрия». А в этом году девушка поступила в магистратуру РУДН на программу «Организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии». Участие в конкурсе помогло ей осознать, что медицина будущего — это не только работа с пациентами, но и постоянный поиск новых решений.
Стань следующим героем: правила и этапы конкурса.
Истории Александра, Тимофея и Елизаветы наглядно показывают, что у каждого молодого исследователя есть шанс поработать над реальными научными задачами. Если их пример вдохновил и вас, самое время присоединиться к новому сезону. Регистрация уже открыта на официальной платформе конкурса.
Шестой сезон стартовал 6 октября 2025 года и продлится до февраля 2026-го. Основные этапы пройдут по 8 декабря: это три раунда длительностью по три недели. По средам участников ждут десять новых вопросов, а на третьей неделе каждого этапа добавляется специальный квест. Параллельно с 1 октября по 21 декабря заработает «Научный креатон» — творческий трек, где можно проявить себя в дизайне и иллюстрации. Для тех, кто не успел присоединиться вовремя, с 17 ноября по 8 декабря организован «Суперблиц» — дополнительная возможность показать свои силы.
В конкурсе действует реферальная программа: приглашайте друзей и получайте за это дополнительные баллы. Каждую неделю в соцсетях «Науки. Территории героев» публикуются списки самых активных участников.
Главный приз — стажировка в ведущих научных центрах страны. Во время нее победители работают с современным оборудованием и общаются с действующими учеными. Как показывают истории прошлых победителей, такой опыт часто становится определяющим в выборе профессионального пути.
Нацпроект «Молодежь и дети» помогает молодым людям раскрывать свои способности. Для этого по всей стране по нацпроекту строят современные школы, педагоги учатся новым методикам работы, студенты занимаются в комфортных кампусах с современным оборудованием, а вузы участвуют в специальных программах развития. С господдержкой создают условия, где каждый ребенок, подросток или студент может найти себя и реализовать свои мечты.