В тамбовской клинической больнице № 4 состоялся День здоровой мамы

День здоровой мамы прошел в городской клинической больнице № 4 города Тамбова в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Тамбовской области.
Специалисты приняли 17 молодых мам, которые не могут посетить медучреждение в будни. Их осмотрел акушер-гинеколог, а затем женщины прошли необходимые обследования, в том числе УЗИ органов малого таза и молочных желез.
«Молодые мамы обозначили свои репродуктивные планы, а доктора в свою очередь рассказали о правильной подготовке к последующим беременностям с учетом индивидуальных особенностей каждой пациентки и дали соответствующие рекомендации», — говорится в сообщении.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.