В Новочеркасске назначили Сергея Страданченко ректором ЮРГПУ (НПИ)

Сергея Страданченко назначили ректором Новочеркасского политеха.

Источник: Комсомольская правда

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило Сергея Страданченко в должности ректора Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М. И. Платова. Об этом сообщили в университете.

Приказ о назначении сроком на пять лет — с 7 октября 2025 года по 6 октября 2030 года — был подписан 3 октября.

На заседании расширенного ректората Страданченко поблагодарил коллектив, учредителей, губернатора Ростовской области и представителей федеральных органов за поддержку, подчеркнув, что цель университета — «войти в высшую лигу вузов России».

— Хочу еще раз поблагодарить вас и через вас — весь наш коллектив за ту поддержку, которые вы оказали мне, доверив руководить нашим университетом на предстоящие пять лет, — сказал Сергей Страданченко.

Также он представил новых проректоров и исполняющую обязанности декана строительного факультета Надежду Царитову.