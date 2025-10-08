В Севастополе благоустроили сквер у озера Зеленуха

В ходе работ специалисты проложили новые пешеходные дорожки и обустроили зоны отдыха с парковой мебелью. Также они привели в порядок набережную озера и сделали безопасный спуск к воде. А для комфортных прогулок в вечернее время на территории смонтировали освещение.