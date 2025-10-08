Ричмонд
В Севастополе благоустроили сквер у озера Зеленуха

Специалисты привели в порядок набережную.

Сквер у озера Зеленуха в селе Орлином в Севастополе облагородили в соответствии с целями и задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.

В ходе работ специалисты проложили новые пешеходные дорожки и обустроили зоны отдыха с парковой мебелью. Также они привели в порядок набережную озера и сделали безопасный спуск к воде. А для комфортных прогулок в вечернее время на территории смонтировали освещение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.