В Омске начали отключать холодную воду должникам из частных домов

Омский водоканал начал ограничивать подачу холодной воды частным домовладениям с длительными задолженностями. К 8 октябрю горожане не оплатили полученные услуги водоснабжения и водоотведения, общая стоимость которых составляет 1 млрд рублей. С января сумма увеличилась на 58 млн рублей.
Для работы со злостными должниками в Омске была создана специальная бригада. В ее обязанности входят обследование сетей, а также ограничение подачи воды. Это затрагивает только частные дома, в которых жители не платят за услуги месяцами или годами. В многоквартирных зданиях такую меру специалисты не применяют.
«Когда исчерпан весь перечень предупредительных мер и уговоров, а абонент продолжает нас игнорировать — компания вправе ограничить услугу водоснабжения», — пояснила коммерческий директор омского водоканала Ольга Смиковская.
Фото: омский водоканал.
В 2025 году компания направила более 1100 уведомлений о задолженностях на сумму 11,4 млн рублей. От 10 до 20% горожан вносили деньги сразу после получения оповещения, еще около 50% — частично. Большинство отключенных абонентов принимали меры немедленно. Отметим, что дополнительно за работы по отключению и восстановлению подачи воды люди платили по 3000 рублей.
Ранее мы писали об опасности норовирусной инфекции.