В Омске начали отключать холодную воду должникам из частных домов

Для работы со злостными должниками в Омске была создана специальная бригада. В ее обязанности входят обследование сетей, а также ограничение подачи воды. Это затрагивает только частные дома, в которых жители не платят за услуги месяцами или годами. В многоквартирных зданиях такую меру специалисты не применяют.