В Перми с 13 октября заработает новая платная парковка на улице Попова

С 13 октября в Перми начинает работу новая платная парковка. Она расположена рядом с домом № 25 по улице Попова и будет относиться к тарифной зоне № 201. Стоимость парковки составит 20 рублей в час.
Парковка будет работать ежедневно с 9.00 до 19.00, кроме выходных и официальных праздничных дней. Оплатить стоянку необходимо в течение 20 минут после въезда. Для электромобилей, автомобилей многодетных семей и тех, кто имеет парковочные разрешения, время для оплаты увеличено — до 120 минут.
Напомним, в Перми действует семь зон платных парковок, расположенных в центре города. Стоимость варьируется от 20 до 40 рублей за час, в зависимости от зоны. Пользователям предоставлены удобные условия — например, можно оплатить парковку до конца дня или даже на следующий день после завершения парковочной сессии через сайт или приложение. При досрочном выезде деньги возвращаются за неиспользованные полные часы.
За неоплату парковки предусмотрены штрафы: 1000 рублей за первое нарушение и 2000 рублей — за каждое последующее в течение года.