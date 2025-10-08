В Перми с 13 октября заработает новая платная парковка на улице Попова

Напомним, в Перми действует семь зон платных парковок, расположенных в центре города. Стоимость варьируется от 20 до 40 рублей за час, в зависимости от зоны. Пользователям предоставлены удобные условия — например, можно оплатить парковку до конца дня или даже на следующий день после завершения парковочной сессии через сайт или приложение. При досрочном выезде деньги возвращаются за неиспользованные полные часы.