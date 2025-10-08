Ричмонд
Мост-гигант в Усть-Луге закрыт, движение пустили по временному

В Кингисеппском районе Ленобласти стартовал новый этап капитального ремонта моста-гиганта через реку Лугу. Теперь ему предстоит демонтаж.

В поселке Усть-Луга перепустили движение транспорта со старого моста через Лугу на временный, сообщили 8 октября в дорожном комитете Ленобласти. Проезд по нему организован в реверсивном режиме с помощью мобильного светофора.

Строители же теперь готовятся демонтировать пролетное строение старой переправы. Мост почти полностью обновят, расширив как проезжую часть, так и тротуары, и организовав полосу безопасности. А вот существующие опоры сохранят и отремонтируют — экспертиза показала, что они достаточно надежны.

Действующий мост был построен в 1958 году и является одним из крупнейших в Ленобласти. Переправа устарела и морально, и технически: обследования показали, что большая часть ее несущих конструкций изношена на 60% и более. Специалисты пришли к выводу, что мост нуждается в капремонте.

Работы стартовали в 2024 году. В мае 2025 года начали возводить временную переправу. Планировалось перепустить на нее движение в июле.

Кроме самого моста, планируется сделать и подходы к нему — около 100 метров с каждой стороны. Там появятся пешеходные дорожки, автобусные остановки и освещение. Общая протяженность участка работ вместе с мостом составляет 406 метров. Завершить ремонт рассчитывают в 2026 году.