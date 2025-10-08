Мост-гигант в Усть-Луге закрыт, движение пустили по временному

Действующий мост был построен в 1958 году и является одним из крупнейших в Ленобласти. Переправа устарела и морально, и технически: обследования показали, что большая часть ее несущих конструкций изношена на 60% и более. Специалисты пришли к выводу, что мост нуждается в капремонте.