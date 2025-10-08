В медучреждения Калмыкии поставили 13 единиц современного оборудования

Материально-техническую базу медицинских учреждений Республики Калмыкии пополнили 13 мобильных комплексов «Цифровой ФАП», сообщили в аппарате правительства региона. Оборудование приобрели в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Вес устройства — 8 кг. В его функционал входят диагностика, автоматическая расшифровка ЭКГ и система поддержки принятия решений, которая на основе жалоб пациента предварительно предлагает три вероятных диагноза. Всю эту работу аппарат выполняет с помощью встроенного искусственного интеллекта.
Напомним, что ранее в четырех районных больницах уже внедрили «Цифровые ФАПы». Теперь ожидается поступление еще 12 единиц такого оборудования. Одно из них получит Калмыцкий медицинский колледж имени Хахлыновой. Отмечается, что перед запуском новых устройств фельдшеры пройдут обучение.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.