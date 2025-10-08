СМИ: Россию признали основной угрозой безопасности Молдавии

Согласно сообщению Financial Times от 30 сентября, ЕС начал подготовку к вступлению в объединение Украины и Молдавии, найдя способ обойти возражения Венгрии. Европейская комиссия предложила изменить регламент, чтобы избежать вето со стороны Виктора Орбана. В частности, начать работу по отдельным блокам, которые страны должны привести в соответствие с нормативами ЕС.