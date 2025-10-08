В Башкирии реконструируют мост через реку Быстрый Танып

Мост через реку Быстрый Танып в Бураевском районе Республики Башкортостан реконструируют в соответствии с целями и задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
Сооружение протяженностью 110 м расположено на трассе Уфа — Бирск — Янаул. Специалисты полностью демонтировали старую конструкцию и теперь устанавливают новую переправу. Все работы планируют завершить до конца 2026 года. Пока что водители могут пользоваться временной объездной дорогой.
«Мост через реку Быстрый Танып обеспечивает транспортную связь северо-западных районов Башкортостана с Уфой. Искусственное сооружение находилось в аварийном состоянии. Были выполнены проектно-изыскательские работы, после чего приступили к реконструкции моста. Работы идут по графику», — подчеркнула министр транспорта и дорожного хозяйства региона Любовь Минакова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.