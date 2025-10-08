В Якутии до конца года откроют еще одну новую женскую консультацию

Еще одну современную женскую консультацию откроют в городе Нюрбе Республики Саха (Якутия) до конца 2025 года при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
Помимо этого, два других новых подразделения появятся в Алдане и Покровске. Они будут работать на базе действующих кабинетов акушеров-гинекологов центральных районных больниц Алданского, Хангаласского и Нюрбинского районов. Туда закупят более 200 единиц медицинского оборудования. Жительницы сел и малых городов смогут чаще обращаться к узким специалистам и проходить диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья.
Как рассказала министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева, до 2030 года в регионах России создадут свыше 300 современных женских консультаций. Отметим, что в них будут применять бережливые технологии, заниматься психолого-социальным сопровождением женщин в случае репродуктивного выбора и при планировании семьи.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.