В Якутии до конца года откроют еще одну новую женскую консультацию

Помимо этого, два других новых подразделения появятся в Алдане и Покровске. Они будут работать на базе действующих кабинетов акушеров-гинекологов центральных районных больниц Алданского, Хангаласского и Нюрбинского районов. Туда закупят более 200 единиц медицинского оборудования. Жительницы сел и малых городов смогут чаще обращаться к узким специалистам и проходить диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья.