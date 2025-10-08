В селе Чаши Курганской области облагородили площадь у досугового центра

Площадь рядом с культурно-досуговым центром села Чаши Курганской области благоустроили в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Каргапольского муниципального округа.
На общественной территории уложили тротуарную плитку и смонтировали систему освещения. Также там обустроили клумбу, на которой весной высадят цветы.
«Благодаря нацпроекту “Инфраструктура для жизни” наши населенные пункты становятся комфортней для проживания. Основные работы на площадке уже сделаны. Осталось установить скамейки. Подключились и наши предприниматели. Один предоставил материалы, а местный умелец из этого материала изготавливает вазоны для цветов», — рассказала начальник Чашинского территориального отдела Галина Замятина.
Отмечается, что эта площадь является центром села. Там проводят праздничные мероприятия и игры. По этой причине создание комфортного пространства особенно важно для местных жителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.