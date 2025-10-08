В селе Чаши Курганской области облагородили площадь у досугового центра

«Благодаря нацпроекту “Инфраструктура для жизни” наши населенные пункты становятся комфортней для проживания. Основные работы на площадке уже сделаны. Осталось установить скамейки. Подключились и наши предприниматели. Один предоставил материалы, а местный умелец из этого материала изготавливает вазоны для цветов», — рассказала начальник Чашинского территориального отдела Галина Замятина.