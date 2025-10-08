Компании Калужской области приняли участие в промышленной выставке в Москве

Предприятия Калужской области презентовали свою продукцию на международной выставке оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш» в Москве, сообщили в региональном агентстве развития бизнеса. Подготовить стенд компаниям помогли в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Мероприятие прошло с 29 сентября по 2 октября в выставочном центре «Крокус Экспо». Оно объединило около 1 тыс. компаний из 21 страны. Предприятия продемонстрировали оборудование и технологии для всех этапов производства: изготовления сырья, выпуска готового продукта, его упаковки, контроля качества, хранения, логистики.
Калужскую область на выставке представили пять фирм. Среди них — производитель оборудования для термической обработки пищевых продуктов «Агрос», изготовитель чистящих средств «Коро» и компания, выпускающая технику для переработки молока «АгроТек».
«Можно с уверенностью сказать, что выставка для нас прошла успешно: проведено множество деловых переговоров, налажены контакты, найдены взаимные интересы с клиентами и партнерами. Мы продемонстрировали свое оборудование, отметили его сильные стороны и послушали обратную связь, чтобы сделать лучше наши термокамеры», — рассказал коммерческий директор компании «Агрос» Николай Бельков.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.