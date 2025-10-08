В Туле отремонтировали дорогу по улице Тихмянова

Дорожное полотно по улице Тихмянова в Туле привели в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.
Работы провели на участке протяженностью 1,5 км. Специалисты заменили там асфальтовое покрытие проезжей части и установили бортовой камень. Еще они обустроили парковочную зону на участке между улицами Кабакова и Воздухофлотской.
Кроме того, в 2025 году в городе также отремонтировали улицы Болдина, Макаренко и Пузакова. Помимо этого, на завершающем этапе находятся работы на Кирова. Общая протяженность обновленного дорожного покрытия на этих улицах — 11 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.