К 2030 году в Челябинской области планируют отремонтировать 3850 км дорог

«Дорожная тема — лидер по обращениям жителей. С будущего года запускаем отдельное направление: вкладываем значительные ресурсы, прежде всего на ремонты дорог южных территорий области, чтобы снизить количество жалоб и ускорить решение проблем», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
С 2019 года в области уже привели в нормативное состояние около 5 000 км дорог. В 2025 году планируется отремонтировать 800 км, что в 2,5 раза больше показателей шестилетней давности. К 2030 году регион планирует привести в нормативное состояние 3 850 км дорог, включая 400 км в ключевых населенных пунктах, выполняя требования указа президента о доведении доли дорог, соответствующих нормативам, до 60−85%.
