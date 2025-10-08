К 2030 году в Челябинской области планируют отремонтировать 3850 км дорог

С 2019 года в области уже привели в нормативное состояние около 5 000 км дорог. В 2025 году планируется отремонтировать 800 км, что в 2,5 раза больше показателей шестилетней давности. К 2030 году регион планирует привести в нормативное состояние 3 850 км дорог, включая 400 км в ключевых населенных пунктах, выполняя требования указа президента о доведении доли дорог, соответствующих нормативам, до 60−85%.