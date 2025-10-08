Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К 2030 году в Челябинской области планируют отремонтировать 3850 км дорог

ЧЕЛЯБИНСК, 8 октября, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о создании нового приоритетного направления по ремонту дорог на юге региона с 2026 года. Решение принято в связи с увеличением количества жалоб от жителей сельских территорий.

«Дорожная тема — лидер по обращениям жителей. С будущего года запускаем отдельное направление: вкладываем значительные ресурсы, прежде всего на ремонты дорог южных территорий области, чтобы снизить количество жалоб и ускорить решение проблем», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

С 2019 года в области уже привели в нормативное состояние около 5 000 км дорог. В 2025 году планируется отремонтировать 800 км, что в 2,5 раза больше показателей шестилетней давности. К 2030 году регион планирует привести в нормативное состояние 3 850 км дорог, включая 400 км в ключевых населенных пунктах, выполняя требования указа президента о доведении доли дорог, соответствующих нормативам, до 60−85%.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что ремонт трассы М-5 стартовал на четырех участках в горнозаводской зоне Челябинской области.