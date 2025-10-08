Реставрацию ресторана «Золотой колос» на ВДНХ планируют завершить в 2026 г

Уточняется, что сейчас специалисты приступили к работам в обеденных залах. Они приведут в порядок потолочные розетки, панно с барельефными фигурными композициями, изящную лепнину межоконных простенков, оселковый мрамор на колоннах и стенах. Кроме того, будет восстановлена одна из исторических люстр из темно-синего стекла и хрусталя, которая украшала один из обеденных залов и сохранилась с минимальными повреждениями. Остальные люстры воссоздадут по сохранившимся образцам.