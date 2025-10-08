Реставрацию ресторана «Золотой колос» на ВДНХ планируют завершить в 2026 г

«Реставрацию здания легендарного ресторана планируется завершить в 2026 году. После этого здесь снова откроется ресторан “Золотой колос”. В обновленном здании также будут проводиться конференции, конгрессы и другие мероприятия», — сообщается на портале мэра столицы.
Уточняется, что сейчас специалисты приступили к работам в обеденных залах. Они приведут в порядок потолочные розетки, панно с барельефными фигурными композициями, изящную лепнину межоконных простенков, оселковый мрамор на колоннах и стенах. Кроме того, будет восстановлена одна из исторических люстр из темно-синего стекла и хрусталя, которая украшала один из обеденных залов и сохранилась с минимальными повреждениями. Остальные люстры воссоздадут по сохранившимся образцам.
Реставрация этого объекта культурного наследия федерального значения началась в 2023 году в рамках возрождения главной выставки страны. Специалисты провели противоаварийные работы на террасе третьего этажа, расчистили лестницы, на входной площадке восстановили прежнее покрытие пола в технике терраццо, на фасадах отреставрировали лепной декор, прошли и другие масштабные работы. «В следующем году гости ВДНХ увидят ресторан “Золотой колос” таким, каким его задумал архитектор Анатолий Ефимов», — подчеркивается в сообщении.
Здание было построено на берегу Третьего Каменского пруда в 1954 году в стиле сталинскиого ампира.