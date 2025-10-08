Ричмонд
МВД сказало о задержании директора и работников стройпредприятия в Беларуси

МВД: директор с работниками могут сесть на 12 лет за крупное воровство со строек на Брестчине.

Источник: Комсомольская правда

В Брестской области задержаны директор стройфирмы, воровавший стройматериалы с подчиненными. Подробности рассказали в МВД.

Как выяснили правоохранители, 49-летний директор вместе с подчиненными на строительном предприятии Березовского района намерено воровали излишки пенополистирольных теплоизоляционных плит. Излишки продукции они создавали искусственно, а затем продавали ее двум другим фирмам.

За два года злоумышленники украли и продали в розницу более двух тысяч кубометров стройматериалов на сумму свыше 280 тысяч рублей.

Фигурантов будут судить за хищение в особо крупном размере, им грозит до 12 лет лишения свободы. Ущерб обвиняемые частично возместили.

Еще супруги-минчане потеряли 57 тысяч рублей после письма якобы из налоговой.

Ранее СК рассказал, как минчанка потеряла 160 тысяч рублей из-за лженачальницы и повестки Нацбанка.