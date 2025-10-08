Омичи жалуются на сбои в работе домашнего интернета

Жители Омска и ряда других регионов столкнулись с перебоями в работе провайдера «Дом.ru». По данным сервиса мониторинга Downdetector, первые жалобы начали поступать ещё ночью 7 октября и продолжаются в течение дня. Наиболее активно о проблемах сообщали жители района «Московка-2», отмечая полный отказ связи.
Однако масштаб инцидента оказался шире, чем предполагалось. В официальном сообществе провайдера во «ВКонтакте» пользователи из Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской областей и даже Санкт-Петербурга также оставляли сообщения о сбоях в работе интернета и телефонии.
В компании рекомендуют всем, кто столкнулся с перебоями, обращаться в службу технической поддержки для оперативного решения вопросов.