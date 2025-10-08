Архитектора Супоницкого убили на глазах собственной дочери

«Супоницкий провожал дочь в школу, когда его убили. Сегодня в девятом часу утра они вышли из своей квартиры на третьем этаже, около лифта их встретил незнакомец. Прозвучало два выстрела, девочка закричала и побежала обратно в квартиру — мама сразу же открыла дверь», — говорится в публикации.