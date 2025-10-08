Архитектора Супоницкого убили на глазах собственной дочери

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Известного архитектора Александра Супоницкого застрелили на глазах собственной дочери, сообщает 78.ru.
«Супоницкий провожал дочь в школу, когда его убили. Сегодня в девятом часу утра они вышли из своей квартиры на третьем этаже, около лифта их встретил незнакомец. Прозвучало два выстрела, девочка закричала и побежала обратно в квартиру — мама сразу же открыла дверь», — говорится в публикации.
Отмечается, что после убийства злоумышленник устроил пожар на втором этаже здания, а затем он покончил с собой.
Telegram-канал Mash сообщает, что предполагаемый убийца — бывший замдиректора строительного холдинга «Петротрест» Константин Козырев. Он потребовал Супоницкого встать на колени, после чего произвел выстрел ему в затылок, указывает новостной источник.
Александр Супоницкий был председателем совета директоров Группы компаний «SUART», а также членом Союза Архитекторов СССР (в дальнейшем России) с 1983 года. Он спроектировал станции метро Санкт-Петербурга «Горьковская», «Фрунзенская» и «Парк Победы», Невскую ратушу, яхт-клуб «Восточный».