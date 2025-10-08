В поликлинике в Ливнах Орловской области открыли гериатрический кабинет

Кабинет медицинской помощи для пожилых людей открыли на базе поликлиники в Ливнах в Орловской области в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации города.
В новом кабинете специалисты проводят комплексную диагностику. Они осматривают пациентов и дают оценку состоянию их здоровья. На основе полученных данных врачи составляют индивидуальный план лечения или профилактики развития заболеваний, характерных для пенсионеров.
«Открытие гериатрического кабинета — важный этап в развитии нашей больницы. Теперь станет более доступной специализированная помощь пожилым пациентам с учетом особенностей их здоровья», — отметил главный врач Ливенской центральной районной больницы, подразделением которой является поликлиника, Вадим Сезин.
Помимо этого, посетителей лечебного учреждения мотивируют заниматься спортом. Еще для них составляют индивидуальный план социальной адаптации. Подчеркнем, что при необходимости врач может направить пациента в лечебные учреждения, где оказывают такой вид помощи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.