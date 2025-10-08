В Ростовской области ввели очередной карантин из-за распространения повилики

На территории Белой Калитвы выявили очаг карантинного объекта — повилики полевой на площади 1,2 гектара. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Приказом № 852 введен карантинный фитосанитарный режим и учреждена карантинная зона. Запрещен вывоз любой продукции без сертификата, выращивание семенного материала, использование зараженного корма, выпас животных и вывоз почвы.
Карантин снимут только при полном отсутствии повилики в течение трех лет.