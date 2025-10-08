Ричмонд
В Ростовской области ввели очередной карантин из-за распространения повилики

В Белой Калитве ввели карантин из-за зарослей повилики.

Источник: Комсомольская правда

На территории Белой Калитвы выявили очаг карантинного объекта — повилики полевой на площади 1,2 гектара. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Приказом № 852 введен карантинный фитосанитарный режим и учреждена карантинная зона. Запрещен вывоз любой продукции без сертификата, выращивание семенного материала, использование зараженного корма, выпас животных и вывоз почвы.

Карантин снимут только при полном отсутствии повилики в течение трех лет.