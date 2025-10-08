Водителя «Оки» оштрафовали за «шашечки» на проспекте Гагарина

Водитель автомобиля «ВАЗ 11113» с тонированными стеклами на большой скорости маневрировал между другими автомобилями в потоке без поворотников, тем самым создавая аварийную ситуацию на дороге. В какой-то момент он даже едва не сбил дорожный указатель, но сумел увернуться и поехать дальше.