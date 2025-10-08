Водителя «Оки» оштрафовали за «шашечки» на проспекте Гагарина

В Нижнем Новгороде водителя легковушки оштрафовали за «шашечки» на проспекте Гагарина. Ранее видеоролик с его лихой манерой езды опубликовали в социальных сетях, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Водитель автомобиля «ВАЗ 11113» с тонированными стеклами на большой скорости маневрировал между другими автомобилями в потоке без поворотников, тем самым создавая аварийную ситуацию на дороге. В какой-то момент он даже едва не сбил дорожный указатель, но сумел увернуться и поехать дальше.
Полицейские по госномеру установили личность водителя — им оказался 20-летний нарушитель. В его отношении составили четыре административных протокола по факту опасной езды, тонировки стекол и других нарушений.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что арзамасских водителей начнут штрафовать за парковку на газонах.