Прокуратура сообщила о срыве сроков капремонта лицея № 7 в Черняховске

В 2025 году власти планируют отремонтировать четыре школы. Помимо лицея в Черняховске специалисты приводят в порядок учебное заведение № 4 в Калининграде, школу № 4 в Балтийске и образовательное учреждение в посёлке Васильково. Работы проведут в рамках программы «Развитие образования».