Прокуратура сообщила о срыве сроков капремонта лицея № 7 в Черняховске

Прокуратура внесла представление за срыв сроков капитального ремонта лицея № 7 в Черняховске. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Учебное учреждение располагается на улице Гагарина, 6. Специалисты проверили ход ремонта фасада и крыши учебного учреждения. Срок окончания работ по контракту — до 31 июля 2025 года.
«О ходе строительных работ заслушаны ответственные лица, проведён осмотр объекта. В ходе проверки установлено отставание от графика производства работ, в связи с чем прокурор города внёс представление заказчику», — говорится в сообщении.
Ремонтом лицея в Черняховске занимается ООО «Круг». Компания выполняет работы за 25,4 миллиона рублей.
В августе подрядчику внесли представление за срыв сроков капитального ремонта школы № 4 в Балтийске. ООО «РСУ Панорама-Люкс» должно было завершить работы до конца лета.
В 2025 году власти планируют отремонтировать четыре школы. Помимо лицея в Черняховске специалисты приводят в порядок учебное заведение № 4 в Калининграде, школу № 4 в Балтийске и образовательное учреждение в посёлке Васильково. Работы проведут в рамках программы «Развитие образования».