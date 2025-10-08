В сибирских насекомых кратно увеличилось содержание микропластика

«Среднее количество микропластика на одну особь увеличилось в несколько раз — с 0,012 ± 0,003 в 2021 году до 0,191 ± 0,087 в 2023 году, что свидетельствует об увеличении загрязнения в исследуемом регионе. При питании личинки активно накапливали МП, затем на 4 стадии кишечник частично освобождался перед линькой и его остается совсем мало у взрослых комаров при переходе от куколки к взрослой особи», — сказано в сообщении.