В сибирских насекомых кратно увеличилось содержание микропластика

ТОМСК, 8 октября. /ТАСС/. Среднее количество микропластика, содержащееся в комарах в Сибири, увеличилось в несколько раз за два года, что говорит об общем увеличении загрязнения окружающей среды, выяснили ученые Томского государственного университета (ТГУ). Больше всего фиксируется микропластик черного цвета, используемый в транспортной и текстильной промышленности, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Среднее количество микропластика на одну особь увеличилось в несколько раз — с 0,012 ± 0,003 в 2021 году до 0,191 ± 0,087 в 2023 году, что свидетельствует об увеличении загрязнения в исследуемом регионе. При питании личинки активно накапливали МП, затем на 4 стадии кишечник частично освобождался перед линькой и его остается совсем мало у взрослых комаров при переходе от куколки к взрослой особи», — сказано в сообщении.
По словам завкафедрой зоологии беспозвоночных животных БИ ТГУ Анастасии Симаковой, в рамках исследований проводился мониторинг содержания микропластика в естественных популяциях кровососущих комаров рода Aedes в период с 2021 по 2023 год. Было изучено около 1 тыс. особей в различных биотопах (луговые заболоченности, лесные заболоченности, сфагновые болота) в Томской области.
Ученые обеспокоены тем, что микропластик попадает в пищевые цепочки. Ими питаются многие животные: птицы, рыбы, земноводные, насекомые-хищники. Вместе с кормом они будут поглощать синтетические частицы. Кроме того, другими учеными экспериментально доказано, что частицы нанопластика могут передаваться позвоночным животным при кровососании.
При этом ученые в основном фиксировали микропластик черного цвета, который образуется из-за частиц износа шин и дорожного покрытия и является основной причиной загрязнения микропластиком в городских и природных экосистемах. Это говорит о комплексном антропогенном воздействии транспортной и текстильной промышленности на загрязнение исследуемых экосистем.
«Частицы, входящие в состав волокна из каучука и синтетических полимеров, имеют характерный черный цвет и могут переноситься ветром на большие расстояния, а затем оседать на земле или в воде. Кроме того, черные волокна образуются из источников загрязнения текстиля, включая синтетическую одежду и сточные воды», — поясняется в сообщении.