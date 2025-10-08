Новая техника пополнила автопарк МУП «Иркутскгортранса»

«Машина существенно отличается от тех, что мы использовали ранее. Во-первых, она новая, а у прежних уже подходит срок выработки своего ресурса. Во-вторых, вместо двух аутригеров их здесь четыре, что делает ее более устойчивой. В щитке расположен уровень, благодаря которому можно выставить автомобиль в правильное горизонтальное положение и верно распределить нагрузку. Кроме того, подъемник может двигаться не только в вертикальном направлении, но и в горизонтальном: площадка перемещается на полтора метра вправо и влево», — рассказал директор МУП «Иркутскгортранс» Сергей Майок.