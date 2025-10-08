Новая техника пополнила автопарк МУП «Иркутскгортранса»

МУП «Иркутскгортранс» обновил свой автопарк. Новая контактная машина будет использоваться для обслуживания и ремонта сетей троллейбусов и трамваев, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Иркутска.
«Машина существенно отличается от тех, что мы использовали ранее. Во-первых, она новая, а у прежних уже подходит срок выработки своего ресурса. Во-вторых, вместо двух аутригеров их здесь четыре, что делает ее более устойчивой. В щитке расположен уровень, благодаря которому можно выставить автомобиль в правильное горизонтальное положение и верно распределить нагрузку. Кроме того, подъемник может двигаться не только в вертикальном направлении, но и в горизонтальном: площадка перемещается на полтора метра вправо и влево», — рассказал директор МУП «Иркутскгортранс» Сергей Майок.
Как пояснил директор предприятия, благодаря новой машине электромонтеры смогут обслуживать большее расстояние контактной сети за один раз, что существенно облегчит и ускорит их работу.
Автомобиль оснащен двумя площадками для осмотра контактной сети, одна из которых поднимается на высоту до 7 метров. Для комфортной и безопасной работы бригады в кунге предусмотрены сидения, лестницы, обогреватель и рация для связи.
«На нашем муниципальном предприятии постепенно идет обновление подвижного состава, техники для его обслуживания, оборудования для диагностики и ремонта», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Также глава города подчеркнул, что сотрудники предприятия в свободное время ремонтируют машины для отправки в зону СВО, и выразил благодарность коллективу и руководству за такой серьезный подход к работе.